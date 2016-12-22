В Подмосковье загорелись склады бывшего опытного завода

В подмосковной Электростали загорелись склады бывшего опытного завода, говорится в сообщении управления МЧС по Московской области.

«В 04.12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, Строительный переулок, дом 10. В 5.00 — локализация пожара на площади 480 кв м», — сообщает ведомство.

О пострадавших не сообщалось. ​В тушении пожара приняли участие 50 человек и 14 единиц техники.

Телеканал 360 со ссылкой на очевидцев сообщает о взрывах во время пожара.

В подмосковном Подольске 4 апреля загорелся мебельный склад. Огонь охватил площадь в 650 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.