В подмосковном Подольске загорелся мебельный склад

В подмосковном Подольске на мебельном складе произошел пожар, сообщает управление МЧС по Московской области.

Информация о пожаре в строении по улице Кутузова, дом 4 поступила в экстренные службы в 04.57. Площадь возгорания составила 650 кв. м. В 06.19 огонь был локализован, в 07.02 ликвидировано открытое горение.

Сведений о пострадавших не поступало. В борьбе с огнем участвовал 41 человек и 11 единиц техники.

В башкирском Нефтекамске вечером 3 апреля загорелся центральный рынок. Тушение продолжалось всю ночь, возгорание было ликвидировано лишь к 5 утра. В результате инцидента никто не пострадал.