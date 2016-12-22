В Хабаровске застройщиков заподозрили в присвоении 1 млрд руб. дольщиков

В Хабаровском крае следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих директоров строительных фирм, подозреваемых в присвоении средств дольщиков на сумму 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
По предварительным данным установлено, что в течении пяти лет глава одной из строительных фирм и еще два фигуранта дела заключили 840 договоров о долевом строительстве жилья и бизнес-объектов в нем. После перечисления дольщиками средств часть из них была израсходована на цели, не связанные со строительством. Жилые комплексы не были введены в эксплуатацию, работы по их возведению были прекращены. Ущерб от действий застройщиков оценивается предварительно в 1 млрд руб. В отношении руководителей строительных фирм возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование дела продолжается.
В конце февраля 2018 года ускорился порядок признания «проблемным» объектов недвижимости, срок сдачи которых затягивается, и включении их в специальный реестр. Минстрой в январе утвердил приказ, согласно которому граждане, ожидающие сдачу жилья, могут претендовать на включение своих объектов в список «проблемных» при задержке в передаче ключей от квартир на полгода. До этого приходилось ждать не менее девяти месяцев. Также согласно новым правилам в список проблемного жилья может быть отныне включены даже те объекты, при возведении которых застройщик отклонился от ранее утвержденного проекта, а также в случае банкротства страховщика застройки.