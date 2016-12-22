В Хабаровске застройщиков заподозрили в присвоении 1 млрд руб. дольщиков

В Хабаровском крае следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих директоров строительных фирм, подозреваемых в присвоении средств дольщиков на сумму 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

По предварительным данным установлено, что в течении пяти лет глава одной из строительных фирм и еще два фигуранта дела заключили 840 договоров о долевом строительстве жилья и бизнес-объектов в нем. После перечисления дольщиками средств часть из них была израсходована на цели, не связанные со строительством. Жилые комплексы не были введены в эксплуатацию, работы по их возведению были прекращены. Ущерб от действий застройщиков оценивается предварительно в 1 млрд руб. В отношении руководителей строительных фирм возбуждено уголовное дело по ​ ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование дела продолжается.

В конце февраля 2018 года ускорился порядок признания «проблемным» объектов недвижимости, срок сдачи которых затягивается, и включении их в специальный реестр. Минстрой в январе утвердил приказ, согласно которому граждане, ожидающие сдачу жилья, могут претендовать на включение своих объектов в список «проблемных» при задержке в передаче ключей от квартир на полгода. До этого приходилось ждать не менее девяти месяцев. Также согласно новым правилам в список проблемного жилья может быть отныне включены даже те объекты, при возведении которых застройщик отклонился от ранее утвержденного проекта, а также в случае банкротства страховщика застройки.