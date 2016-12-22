Тереза Мэй выступит перед парламентом для объяснения удара по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 16 апреля, выступит перед парламентом страны для того, чтобы ответить критиковавшим военную операцию в Сирии парламентариям. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, ожидается, что Мэй объяснит участие Британии в операции необходимостью «предотвращения дальнейшего использования химического оружия в Сирии». «Существует широкая международная поддержка действий, которые мы предприняли», — приводит The Guardian выдержку из заявления Мэй, которое она зачитает в понедельник.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что операция против Сирии была «полностью легитимна». «Хочу в первую очередь поблагодарить наших солдат, нашу армию. Операция была проведена прекрасно», — говорил он.
Рано утром в субботу, 14 апреля, США, Франция и Британия нанесли удары по трем объектам, относящимся к сирийской химической программе. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в городе Дума. Россия не нашла фактов применения химоружия, инспекторы из ОЗХО собирались начать свое расследование также 14 апреля.