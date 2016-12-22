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Саммит ЛАГ осудил возможное применение химоружия в Сирии
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Саммит ЛАГ осудил возможное применение химоружия в Сирии
Война в Сирии, 15 апр, 23:37
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Саммит ЛАГ осудил возможное применение химоружия в Сирии

Лига арабских государств (ЛАГ) на саммите в саудовском Дархане осудил предполагаемое применение химического оружия в сирийской Думе, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. Заявление опубликовано на сайте ЛАГ.

Генсек ЛАГ отметил, комментируя ракетные удары западных стран по объектам в Сирии, что «никто не хотел, чтобы это произошло», однако «долю ответственности за ухудшение ситуации несут все страны, вовлеченные в кризис, в первую очередь, сирийский режим». «Использование химического оружия против гражданских лиц, преступно и осуждаемо на международном уровне, оно неприемлемо и недопустимо», — подчеркнул он.

Генсек ЛАГ добавил, что необходимо обеспечить « устойчивое политическое решение сирийского кризиса на основе серьезной работы, в которую арабы вносят большой вклад и стремятся достичь политического урегулирования на основе Женевской декларации и резолюций СБ ООН».

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин обратился к главам государств и правительств, участвующих в саммите ЛАГ, с призывом продолжать борьбу с терроризмом, соблюдая территориальную целостность и суверенитет арабских стран.

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29-й саммит Лиги арабских государств состоялся в городе Дархан в Саудовской Аравии. Изначально в его повестке значились палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, а также борьба с терроризмом. Кроме того, прошло обсуждение ракетных ударов по Сирии 14 апреля США, Великобританией и Францией. Целью атаки были названы объекты, на которых могли проводиться работы по созданию и хранению химического оружия. По ним было выпущено около 100 ракет с самолетов и кораблей. Поводом для атаки стало сообщение о химической атаке в начале апреля в городе Дума в пригороде Дамаска Восточная Гута. Оттуда на тот момент по договоренности с правительством завершался вывод вооруженных отрядов оппозиции и членов их семей.

Теги: Лига арабских государств , саммит , химатака , Сирия
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