Путин призвал арабские страны к сотрудничеству против терроризма

Российский президент Владимир Путин призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) продолжать совместную борьбу с терроризмом, соблюдая при этом суверенитет и территориальную целостность арабских стран. Об этом Путин сообщил в ходе саммита ЛАГ.

«Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности», — сказал Путин. Он также призвал арабские страны к «постконфликтному» восстановлению Сирии и Ирака после разгрома основных сил ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России).

Путин отметил, что саммит ЛАГ проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Российский президент также добавил, что нормализация обстановки на Ближнем Востоке невозможна без решения палестинской проблемы.

Саммит ЛАГ проходит в Дахране, там будут в том числе обсуждаться палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, борьба с терроризмом. Как сообщает ТАСС, также в ходе саммита стороны обсудят атаку западной коалиции на Сирию, произошедшую 14 апреля.

