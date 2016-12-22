Экзитполы показали победу бывшего президента на выборах в Черногории

По данным первых экзитполов на выборах президента Черногории 55,9% получил глава правящей партии социалистов Мило Джуканович. Об этом сообщает газета Vijesti со ссылкой на данные местного Центра Мониторинга и исследований.



Кандидат от коалиции «Демократический фронт» Младен Боянич получил 34,1% голосов. За единственную женщину кандидата Драгиню Вуксанович проголосовали 5,5% избирателей. Лидер «Настоящей Черногории» Марко Милачич получил 3,5% голосов, представитель Партии справедливости и примирения Хазбия Калач — 0,5%, кандидат от «Сербской коалиции» Добрило Дедеич — 0,3%, а представитель Партии пeнсионeрив и инвалидов Василий Миличкович — 0,2%.

В случае если Джуканович победит на выборах в Черногории, он станет лидером этой страны в седьмой раз. По законам Черногории выборы считаются состоявшимися, если один из кандидатом наберет более 50%. Если же этого не произойдет, то второй тур пройдет 29 апреля.



