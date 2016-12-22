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Мобильное приложение Opera VPN объявило о прекращении своей работы
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Мобильное приложение Opera VPN объявило о прекращении своей работы
Технологии и медиа, 17:47
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Мобильное приложение Opera VPN объявило о прекращении своей работы

Приложение Opera VPN, которое позволяет обходить блокировки на мобильных устройствах, работающих на iOS и Android, прекращает свою работу с 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

В сообщении отмечается, что подписчики Opera Gold получат год бесплатного пользования другого VPN-приложения SurfEasy Ultra. Данное приложение может быть одновременно запущено на пяти устройствах и может работать на таких операционных системах, как Windows, Mac, iOS, Android и Amazon.Те пользователи Opera, у которых нет золотой подписки, могут перейти на годовую подписку SurfEasy Ultra с 80-процентной скидкой.

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По данным статистки App Annie, Opera VPN входила в десять наиболее популярных приложений для операционной системы iOS. Наряду с ним были такие, как Browsec VPN, и VPN Master.

В Госдуме отметили, что могут принять законы против VPN-сервисов в том случае, если будут трудности с блокировкой мессенджера Telegram, к которому 13 апреля суд принял решение ограничить доступ. С 1 ноября 2017 году в России действует закон, по которому сервисы для обхода блокировки сайтов, в том числе VPN и анонимайзеры, по требованию правоохранительных органов должны ограничить доступ пользователям к сайтам, внесенным в реестр запрещенных.

Теги: VPN , блокировка мессенджера , блокировка
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