Экс-глава ФБР связал расследование против Клинтон с верой в ее победу

Экс-глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что его решение рассказать о расследовании в отношении бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон незадолго до президентских выборов было основано на том, что он верил в ее победу. Об этом Коми рассказал телеканалу ABC.
«Я работал в мире, где Хиллари Клинтон собиралась победить Дональда Трампа. Я уверен, что это было основным фактором <...> Что она будет избрана президентом, и если я скрою это от американского народа, то она станет нелегитимным [президентом] в тот момент, когда ее изберут, когда это выйдет наружу», — пояснил Коми.
Скандал с использованием Клинтон личной почты для служебной переписки в нарушение правил стал одним из поводов для обвинений со стороны ее политических противников во время президентской кампании 2016 года. При этом Клинтон неоднократно заявляла, что тот факт, что в связи с этим Джеймс Коми объявил против нее официальное расследование, стоил ей поражения на выборах.
Сама Клинтон утверждала, что не вела секретную переписку с рабочего сервера. Она также передала властям содержимое сервера, однако часть писем удалила, пояснив, что это была личная переписка.
В начале января республиканцы заявили, что впервые за время расследования конгрессмены получили письменные доказательства того, что ФБР «скрывало преступления» бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Источники The Hill сообщали, что через сервер Клинтон прошло восемь посланий с грифом «совершенно секретно» и 37 — с грифом «секретно».