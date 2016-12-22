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Республиканцы заявили о доказательствах сокрытия ФБР преступлений Клинтон
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Республиканцы заявили о доказательствах сокрытия ФБР преступлений Клинтон
Политика, 07:04
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Республиканцы заявили о доказательствах сокрытия ФБР преступлений Клинтон
Впервые за время расследования конгрессмены получили письменные доказательства того, что ФБР скрывало преступления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая использовала для секретной переписки частный почтовый сервер
Хиллари Клинтон (Фото: Nancy Kaszerman / Zuma / Global Look Press)

В ходе расследования Конгресса дела о приватном почтовом сервере бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон получены доказательства того, что ФБР покрывало ее преступления, пишет The Hill со ссылкой на республиканцев — членов ключевых комитетов.

​​Собеседники издания рассказали, что получены письменные доказательства нарушения законов, которые произошли в то время, как Клинтон и ее помощники передавали секретную информацию через частный почтовый сервер. Кроме того, получены доказательства того, что один из ключевых клиентов по этому делу дал ложные показания. Фамилию свидетеля источники издания не назвали. Свидетель работал в компьютерной фирме, которая поддерживала сервер Клинтон после ее ухода с поста госсекретаря. Именно он стер архив ее сообщений в 2015 году после того, как доступ к нему потребовали конгрессмены.

Из документов ФБР вытекало, что ключевой свидетель врал на следствии: сначала он заявил, что не удалял никаких писем, однако позже признал, что архив писем Клинтон был удален им с помощью специального программного обеспечения. При этом сотрудники бюро не выдвинули против него обвинения в связи с дачей ложных показаний, а наоборот, предоставили ему иммунитет.

Выяснилось также, что ФБР начало подготовку заявления об отсутствии в деятельности Клинтон признаков преступлений когда расследование еще не было завершено и до того, как были опрошены десятки ключевых свидетелей. На закрытых слушаниях заместитель директора ФБР Эндрю МакКейб заявил, что должностное лицо агентства подтвердило наличие особой схемы принятия решений по этому делу: оно контролировалось небольшой группой в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, что отличается от общепринятой практики, когда решения по делу принимают офицеры, расследующие его на месте нахождения сервера в Нью-Йорке.

«Это была попытка испечь торт заранее, выдать заранее результат», — охарактеризовал ситуацию конгрессмен Мэтт Гейтс. По его словам, Клинтон безусловно получила выгоду от действий людей, которые хотели очистить ее от подозрений. Гейтс также заявил, что у него есть немало вопросов к действиям Министерства юстиции при администрации Барака Обамы.

Анализ проектов решения по делу, которые готовило ФБР, также привел к заключению, что Бюро покрывало Клинтон. В одном из набросков идет речь о том, что через сервер Клинтон прошли восемь посланий с грифом «совершенно секретно» и 37 с грифом «секретно». Источники издания на условиях анонимности также рассказали, что ФБР редактировало данные, подгоняя их под нужный результат, чтобы не допустить уголовного обвинения против Клинтон.

Будучи госсекретарем США, Клинтон в нарушение правил использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. После того как эта информация стала публичной, разразился скандал, ФБР начало расследование дела. Клинтон утверждала, что не вела секретную переписку с этого сервера. Клинтон передала властям содержимое сервера, однако часть писем она удалила, пояснив, что это была личная переписка. С тех пор уже несколько раз появлялись сообщения об обнаружении новых порций писем с сервера бывшей главы Госдепа.

В июле Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что приняла рекомендации ФБР и решила не предъявлять обвинений по делу о личной почтовой переписке Хиллари Клинтон в бытность главой Госдепартамента США. «Я получила и приняла рекомендации ФБР о том, что продолжающееся около года всестороннее расследование должно быть закрыто и никакие обвинения никому в рамках этого расследования не предъявлять», — говорилось в заявлении Линч.

За несколько дней до этого на борту частного самолета встретились бывший президент США Билл Клинтон (муж Хиллари) и генпрокурор Линч. О чем они говорили неизвестно, однако после огласки факта встречи оба заявили, что разговаривали о внуках. Видные деятели Демократической партии охотно поддержали эту версию. После встречи на борту самолета Линч объявила, что примет по делу Клинтон рекомендацию ФБР, а глава бюро Джеймс Коми рекомендовал закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления. По его словам, Клинтон допустила небрежность, но не преступление.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ФБР , преступления , Хиллари Клинтон
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