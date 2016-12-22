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Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»
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Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»
«Мусорное» дело, 14:18
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Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»

Мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил РБК, что около полигона «Ядрово» проходит несанкционированный митинг против «новой карты» мусорной свалки.​

«Я был сегодня на акции, там было более 50 человек. Призвал активистов записывать номера мусоровозов, потому что они продолжают заезжать, люди возмущены и хотят противодействовать, но сейчас это несанкционированный пикет, могут задержать», — сказал Лазарев.

По его словам, открытие «второй карты» полигона «Ядрово» «не санкционировано». «По «второй карте» полигона слушаний [совета депутатов Волоколамского района] не проводилось, не понятно, кто санкционировал открытие «второй карты». Следует обратиться в прокуратуру, потому что это незаконно. Мы будем этот шаг обсуждать позднее», — пояснил мэр города.

Активистка Екатерина сообщила РБК, что митингующие стоят цепью, не пуская мусоровозы на полигон. «Напротив нас также цепью стоят полицейские. К нам выехал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Михаил Сылка», — сообщила она.

Судя по видеозаписи, которую РБК прислали очевидцы, сотрудники полиции силой оттесняют митингующих.

Накануне, 14 апреля, в Волоколамске прошел митинг против «Ядрово», среди требований жителей звучало также закрытие полигона. Мэр города сообщал РБК, что на митинге присутствовали около 5 тыс. человек. К обострению ситуации в Волоколамском районе привели экологические проблемы: в марте на мусорном полигоне произошли выбросы свалочного газа, из-за этого пострадали несколько десятков школьников.

Теги: митинг , "Ядрово" , Волоколамск
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