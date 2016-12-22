Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»

Мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил РБК, что около полигона «Ядрово» проходит несанкционированный митинг против «новой карты» мусорной свалки.
«Я был сегодня на акции, там было более 50 человек. Призвал активистов записывать номера мусоровозов, потому что они продолжают заезжать, люди возмущены и хотят противодействовать, но сейчас это несанкционированный пикет, могут задержать», — сказал Лазарев.
По его словам, открытие «второй карты» полигона «Ядрово» «не санкционировано». «По «второй карте» полигона слушаний [совета депутатов Волоколамского района] не проводилось, не понятно, кто санкционировал открытие «второй карты». Следует обратиться в прокуратуру, потому что это незаконно. Мы будем этот шаг обсуждать позднее», — пояснил мэр города.
Активистка Екатерина сообщила РБК, что митингующие стоят цепью, не пуская мусоровозы на полигон. «Напротив нас также цепью стоят полицейские. К нам выехал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Михаил Сылка», — сообщила она.
Судя по видеозаписи, которую РБК прислали очевидцы, сотрудники полиции силой оттесняют митингующих.
Накануне, 14 апреля, в Волоколамске прошел митинг против «Ядрово», среди требований жителей звучало также закрытие полигона. Мэр города сообщал РБК, что на митинге присутствовали около 5 тыс. человек. К обострению ситуации в Волоколамском районе привели экологические проблемы: в марте на мусорном полигоне произошли выбросы свалочного газа, из-за этого пострадали несколько десятков школьников.