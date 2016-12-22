Депутат Госдумы обсудил с Асадом перспективу пути Тартус — Севастополь

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе переговоров они обсудили перспективу создания морского пути Тартус — Севастополь, рассказал Белик корреспонденту РБК.

«Президент Сирии с интересом выслушал предложение об организации морского пути Севастополь — Тартус. Создание подобного пути, тем более с запуском и автомобильной, и железнодорожной части Крымского моста, — стратегически интересное направление российско-сирийских отношений», — сказал депутат.

По его словам, идею морского пути российская сторона также предложила премьер-министру Сирии Имаду Хамису накануне, 14 апреля.

«По объединению экономически близких регионов — промышленность с промышленностью, как в случае с Югрой и провинцией Хомс, портовая инфраструктура с базами военно-морского флота, как в случае с Севастополем и Тартусом», — добавил Белик. Депутат добавил, что Башар Асад выразил надежду на поддержку со стороны России как в дипломатическом, так и в экономическом плане.

Российская делегация под руководством координатора депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина прибыла в Сирию 11 апреля. При этом тогда делегаты были уверены, что США не смогут нанести удар по «посольству мира», как они себя назвали.