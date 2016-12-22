Минобороны США показало запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

Минобороны США обнародовало новое видео запуска ракеты ​«Томагавк» с подводной лодки во время удара по Сирии 14 апреля. Видеозапись опубликована на странице военного ведомства в Twitter.

«Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подлодки

USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты «Томагавк» со Средиземного моря», — говорится в сопроводительном сообщении. На кадрах через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подлодки запускается ракета.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны. Как пояснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия в регионе.

Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что альтернативы военным действиям «не было». Российский президент Владимир Путин назвал атаку коалиции «актом агрессии».