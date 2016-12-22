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Сторонники разоружия в США осудили Трампа за удар по Сирии
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Сторонники разоружия в США осудили Трампа за удар по Сирии
Война в Сирии, 09:15
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Сторонники разоружия в США осудили Трампа за удар по Сирии

Удар западной коалиции во главе с Вашингтоном по ряду правительственных объектов Сирии противоречит международному праву. Об этом говорится в заявлении глав американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.

«Этот военный удар, в отличие от удара США в апреле 2017 года, был выполнен в сотрудничестве с Францией и Великобританией, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что он не соответствовал международному праву», — сказано в сообщении.

Руководители ACA отмечают, что уставом ООН запрещено применять силу против территориальной неприкосновенности и политической независимости любого государства. В этом разделе устава есть три исключения, и ни одно из них не применимо в случае с ударом западной коалицией, подчеркивают Кимболл и Кантримэн.

«Сирия не давала согласия на эти удары, Совбез ООН не уполномочивал наносить эти удары, и США не действовали в качестве самообороны», — отмечается в заявлении. В ACA добавили, что американский президент Дональд Трамп действовал «без специального разрешения Конгресса».

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

В ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли совместный удар по Сирии. Целью ракетного удара были объекты, на которых по данным западных стран разрабатывалось химическое оружие. Дональд Трамп объяснял, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать президента Сирии Башара Асада от использования химического оружия в регионе.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что военным действиям «не было альтернатив». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечал, что причиной для атаки стало предполагаемое применение официальным Дамаском химоружия 7 апреля.

Теги: Вашингтон , Сирия , авиаудар по Сирии
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