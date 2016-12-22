В Киеве возле здания «Киевэнерго» прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания энергогенерирующей компании «Киевэнерго» в Святошинском районе украинской столицы. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

В результате инцидента никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания, также выбиты две двери. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Информация о взрыве по адресу: проспект Победы, 93, поступило в дежурную часть в 00:40 мск. По предварительным данным, неизвестный мог применить гранату.

Ранее 13 апреля неизвестный обстрелял из гранатомета здание, в котором располагается отдел продаж одной из строительных компаний и ресторан. В результате стрельбы никто не пострадал. Здание получило повреждения. Обстрел произошел около 02:00 мск на улице Емельяновича-Павленко. По данным «Громадьске», стрельба велась по зданию застройщика «Киевгорстрой».