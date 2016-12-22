В Киеве обстреляли из гранатомета офис строительной компании

В Печерском районе Киева неизвестный обстрелял здание из гранатомета, в котором находятся отдел продаж одного из застройщиков и ресторан. Об этом говорится в сообщении управления Нацполиции по Киеву. При стрельбе никто не пострадал.

Инцидент произошел 13 апреля около 2:00 по улице Емельяновича-Павленко.

«Правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв», — отмечает пресс-служба Нацполиции. На вызов выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и взрывотехники. В результате стрельбы здание повреждено. Через дорогу от него был найден отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами. Полицейские изъяли запись с видеорегистратора, на которой был зафиксирован обстрел, и остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу.

Издание «Громадське» сообщило, что обстреляно здание строительной компании «Киевгорстрой» на улице Емельяновича-Павленко, 4/6. Стрельба велась из ручного противотанкового гранатомета. Журналист Богдан Кутепов выложил на своей странице в Facebook ролик, на котором видно, как на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.