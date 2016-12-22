В Венгрии несогласные с итогами парламентских выборов провели митинг

Днем 14 апреля в Будапеште несколько тысяч человек приняли участие в акции «Мы большинство. Протест за демократию» в знак протеста против результатов парламентских выборов. Об этом сообщает издание Daily News Hungary.

Митинг прошел перед зданием парламента на площади Кошут. Демонстранты призвали власти пересчитать голоса после выборов, принять новый закон о выборах, а также вернуть свободу прессы и перестать преследовать оппозицию.

Победа на парламентских выборах в Венгрии досталась правящей партии действующего премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз», второе место досталось объединению «За лучшую Венгрию» («Йоббик»), третье место получила Социалистическая партия. «Фидес» получила 133 из 199 мест в парламенте, 26 мест досталось «Йоббик», социалистам достались 20 мест. После проигрыша лидеры «Йоббик» и Социалистической партии приняли решение уйти в отставку.