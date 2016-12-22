В США вандалы осквернили статую третьего президента страны

Вандалы осквернили статую третьего президента США Томаса Джефферсона в американском штате Вирджиния, неизвестные написали на монументе «расист» и «насильник». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Памятник находится в основанном Джефферсоном университете в городе Шарлотсвилл. Рядом также находится усадьба Джефферсона Монтичелло.

В Шарлотсвилле в августе 2017 года ввели режим чрезвычайной ситуации из-за столкновений ультраправых активистов и их противников. Ультраправые требовали сохранить городской памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли, их противники устроили акцию протеста. В ходе акции в толпу врезалась машина, жертвой ДТП стала 32-летняя женщина, более 20 человек пострадали.

После этого в нескольких городах США начался снос памятников участников Гражданской войны на стороне Конфедерации. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также призвал переименовать улицы города, названные в честь конфедератов. Президент США Дональд Трамп назвал печальным снос памятников и заявил, что «нельзя изменить историю».