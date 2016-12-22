Белоруссия подтвердила новые обвинения против Рыбки и Лесли в Таиланде

Посольство Белоруссии подтвердило факт нового уголовного дела в Таиланде против Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и других шестерых обвиняемых в проведении незаконного секс-тренинга. Об этом РБК сообщил глава консульского отдела посольства Белоруссии во Вьетнаме Дмитрий Гиль.
«13 апреля суд Паттайи предъявил новые обвинения членам группы, задержанным 25 февраля правоохранительными органами Таиланда за незаконную организацию секс-тренингов на территории страны». — сказал консул.
Гиль отметил, что обвинения предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Таиланда, в числе которых организация предоставления услуг сексуального характера. «Связь [с задержанными] поддерживается. Кириллов [Лесли] идентифицирован тайской стороной как гражданин Российской Федерации, поскольку при задержании предъявил российский паспорт», — добавил начальник консульства.
Анастасию Вашукевич вместе с гражданином России Александром Кирилловым и рядом других лиц задержали в Таиланде 26 февраля по подозрению в проведении незаконных секс-тренингов.
Суд в Паттайе 13 апреля предъявил новые обвинения Насте Рыбке и Алексу Лесли. На этот раз их обвинили в предоставлении услуг сексуального характера в составе группы.
Помимо дела о предоставлении секс-услуг в составе преступной группы Вашукевич и Кириллов обвиняются в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности, слушание по этому делу состоится 17 апреля.