Прокуратура США объявила о расследовании в отношении адвоката Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн находится под следствием. Об этом сообщается в документах федерального прокурора, которые были обнародованы во время слушания в суде Манхэттена, передает Reuters.



Как отмечается в сообщении, расследование сфокусировано больше на бизнес-делах Коэна, чем на его работе в качестве адвоката. Оно было инициировано после того, как Коэн попытался помешать прокурорам изучить документы во время обысков в его доме и офисе, которые прошли 10 марта.

Как сообщалось, ордер на обыск был получен после запроса от спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы. Адвокат Коэна рассказал, что ФБР изъяло его личную переписку со своим подзащитным, а также письма Коэна своим клиентам.Адвокат Трампа Коэн имеет отношение к расследованию вмешательства в выборы, а также к делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая заявила, что у нее был роман с Трампом, а его защитник заплатил ей, чтобы она не разглашала эту информацию. По данным источника The New York Times, ФБР также изъяло электронную переписку, налоговые документы и коммерческую документацию.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал обыски в доме своего адвоката «охотой на ведьм» и «позорными действиям». По его мнению, команда Мюллера является «самой предвзятой».