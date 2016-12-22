Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости лишить Россию права вето в Совбезе ООН, сообщает телеканал «112 Украина».

​«Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора [Россию]», — сказал он. Украинский президент отметил, что необходимо также повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе НАТО, и «шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения».

Во вторник, 10 апреля, Россия наложила вето на проект резолюции США по Сирии, предусматривающий создание нового механизма расследования химических атак в стране. Против проекта также проголосовала Боливия, а Китай воздержался. Вашингтон предложил создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химоружия в Сирии.

О том, что Москва заблокирует американский вариант резолюции перед голосованием в Совете Безопасности ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев», — говорил он. Небензя подчеркнул, что США «не хотят слышать», что в сирийском городе Дума не было обнаружено следов химических веществ.

Правом вето в Совбезе ООН обладают только пять его постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Вето считается наложенным, если какой-либо из постоянных членов голосует против резолюции.