Вологодский губернатор объявил траур по погибшим в ДТП с грузовиком

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил субботу, 14 апреля, днем траура по семи погибшим в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия», — написал он.
Начальник пресс-службы регионального следственного управления СКР Наталья Летенкова сообщила РБК, что среди семи погибших при аварии детей не оказалось.
«Трое пострадавших. Госпитализированы две девушки из микроавтобуса и водитель фуры», — добавила она. По ее словам, две девушки находятся в тяжелом состоянии, жизни водителя фуры ничего не угрожает. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Микроавтобус Volkswagen и грузовик столкнулись 13 апреля. Авария произошла на 101 км трассы Вологда — Новая Ладога. В региональном управления МВД сообщили, что причиной ДТП мог стать выезд одной из машин на встречную полосу.