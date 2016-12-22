Актер Уилл Феррелл попал в больницу после аварии

Американский актер Уилл Феррелл попал в больницу после ДТП в Калифорнии. Об этом сообщает портал TMZ.

Актер ехал на пассажирском сиденье внедорожника. По словам очевидцев, в бок машины въехал другой автомобиль.

Помимо Феррелла, были госпитализированы еще два человека. Издание отмечает, что какие именно травмы он получил — неизвестно, но когда его укладывали на носилки, он говорил по телефону. Женщина, ехавшая с ним в одной машине, вероятно, пострадала более серьезно — у нее было сильное кровотечение.

После аварии на дороге осталось несколько пустых пивных бутылок. Из какого автомобиля они вылетели — непонятно.

Феррелл известен благодаря участию в юмористическом шоу Saturday Night Live. Он был единственным актером, получившим за участие в этой программе номинацию на «Эмми». После ухода из шоу начал активно работать в кино в качестве не только артиста, но и сценариста и продюсера.