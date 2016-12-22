В Ярославле школьник ранил ножом другого ученика

В Ярославле школьник ударил другого ученика ножом. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МВД. По данному факту проводится проверка. После нее будет принято решение в соответствии с законодательством.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин сказал РБК, что в школе будет проведена проверка. «Запрос направили в учебное заведение, будем выяснять причину, что это было», — заявил он. Крупин добавил, что работа будет вестись с семьями обоих школьников.

Издание 76.ru сообщает, что пострадавшего мальчика прооперировали, он в стабильном состоянии. Оба ученика, по информации портала, — из обычных семей, не хулиганы и раньше в драки не ввязывались. Пострадавший учится в пятом классе, нападавший — в четвертом. Конфликт между детьми произошел в неучебное время — во время прогулки. Это случилось на глазах других детей, они побежали в школу и рассказали обо всем учителям, которые вызвали скорую.

В Ханты-Мансийской автономном округе 10 апреля в одной из школ во время драки между старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения один подросток нанес другому несколько ножевых ранений. Пострадавший был госпитализирван. СК проводит проверку.