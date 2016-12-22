Москва ответила Грузии на высылку российского дипломата из Тбилиси

Москва вышлет сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Это будет сделано в ответ на высылку сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«Ему надлежит покинуть территорию России в течение семи дней», — говорится в сообщении. Соответствующую ноту 13 апреля вручили временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

В ведомстве подчеркнули, что власти Грузии решили выслать российского сотрудника из-за «бездоказательных обвинений» Лондона в адрес России в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Грузия объявила о высылке российского дипломата в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» в конце марта. В сообщении грузинского МИДа говорилось, что власти страны признают «неприемлемым присутствие сотрудника секции российских интересов при посольстве Швейцарской конфедерации в Грузии».

После конфликта 2008 года Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. В связи с этим контакты между двумя странами осуществляются при помощи Секции интересов при посольстве Швейцарии.

Выслать российских дипломатов в знак солидарности с позицией Лондона, который считает Москву причастной к отравлению Скрипалей, решили около 30 стран, в том числе США, Канада, Австралия, Украина, ряд стран ЕС и другие государства. Российские власти эти обвинения отрицают и указывают на отсутствие доказательств.