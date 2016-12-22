«Алмаз-Антей» ответил на выводы экспертов о снимках с радаров с MH17

У российских радаров были возможности зафиксировать запуск ракеты по малайзийскому Boeing в Донбассе в 2014 году, заявили в корпорации «Алмаз-Антей». Эксперты ранее заявили, что приборы не могли обнаружить ракету из-за ее скорости

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Российский радар в Ростовской области обладал техническими возможностями для фиксации запуска ракеты по лайнеру Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитому в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление корпорации «Алмаз-Антей», производителя зенитно-ракетных комплексов «Бук» и различных радиолокационных станций.

Вместе с тем радиолокационная система не смогла зафиксировать пуск ракеты. «Анализ первичной радиолокационной информации трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т» показывает, что объектов, двигающихся к самолету Boeing-777 с восточного направления, первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т» не обнаружено», — говорится в заявлении корпорации.

В «Алмаз-Антее» заявили, что если бы «Бук» запустил ракету из района, на который указывает следственная группа, то российский радар смог бы зафиксировать ракету, так как она двигалась бы со скоростью 600–620 м/с. Этот показатель «уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а значит, был бы в обязательном порядке зафиксирован».

Ранее прокуратура Голландии опубликовала заявление Международной следственной группы (JIT), которая утверждает, что выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук» ракета 9M38 могла быть не видна радиолокационными станциями в поселке Усть-Донецк в Ростовской области. Отмечалось, что скорость ракеты намного выше скорости гражданских самолетов и зафиксировать такой объект невозможно из-за возможностей радаров. Кроме того, на снимках с радара возле MH17 не были зафиксированы другие самолеты. Вывод был сделан двумя независимыми экспертами.

Российское Минобороны еще в сентябре 2016 года предоставило кадры с российских радаров за 17 июля 2014 года. В день крушения MH17 радар зафиксировал беспилотник «Орлан-10», а значит, должен был обнаружить и ракету, отмечали в ведомстве. В JIT в ответ заявили, что полетные характеристики беспилотника больше соответствуют характеристикам полета гражданского лайнера, а не ракете «Бук», поэтому последняя не была замечена радаром.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и рухнул через 2 часа 49 минут после взлета в районе села Грабово в Донецкой области. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Совет безопасности Нидерландов считает, что лайнер сбили ракетой класса «земля — воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Российские власти утверждают, что самолет был сбит украинскими военными. В конце марта стало известно, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении Boeing пройдет в окружном суде Гааги.