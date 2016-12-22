Ростовский кремль обнаружил поддельную картину Малевича

В Ярославской области полиция проверяет обстоятельства подмены в музее Ростовского кремля двух подлинников картин художников-авангардистов. Это картины Казимира Малевича «Самовар» и Любови Поповой — «Беспредметная композиция». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении музея.

Последняя экспертиза показала, что обе картины — это позднейшие подделки, не ранее 1960-х годов. По данным музея, подлинники, которые принадлежат России, могут храниться в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MOMA) и в Музее современного искусства в Салониках (Греция).

Администрация музея-заповедника «Ростовский кремль» узнала о проблемах подлинности этих произведений в марте 2017 года и сообщила об этом в Минкультуры. В ходе служебной проверки «Ростовский кремль» выяснил, что подмена подлинников произошла с 1960 по 1972 год. О результатах проверки музей доложил в полицию.

«В ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области поступило обращение от музея-заповедника «Ростовский кремль» по факту выявления двух поддельных предметов в коллекции. В настоящее время проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — заявили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Музей при поддержке Минкультуры готов предпринять все необходимые шаги к возвращению похищенных картин.