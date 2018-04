Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии‍

Опубликован шорт-лист претендентов на звание лауреата Международной Букеровской премии. Об этом сообщается на сайте премии.

В список претендентов вошли писатели Виржини Депант из Франции с романом Vernon Subutex 1, Антонио Муньос Молина из Испании с произведением Like a Fading Shadow, Ахмед Саадави из Ирака с книгой Frankenstein in Baghdad и Ольга Токарчук из Польши с романом Flights.

За премию поборются и лауреаты прошлых лет — южно-корейский писатель Хан Кан с книгой The White Book, получивший приз в 2016 году за «Вегетарианца», а также Ласло Краснахоркаи из Венгрии с книгой The World Goes On, награжденный премией в 2015 году.

Отмечается, что все произведения, включенные в шорт-лист, были выпущены независимыми издательствами.

В состав жюри вошли пять экспертов во главе с писательницей Лизой Аппиньянези. По ее словам, все попавшие в короткий список произведения «достойны повторного прочтения».

Лауреата премии объявят 22 мая на ужине в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Организаторы отметили, что приз в размере £50 тыс. разделят автор и переводчик победившей книги.