Прокуратура обжаловала приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву

Прокуратура Карелии направила в суд апелляционное представление на приговор руководителю регионального отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву, оправданному судом по делу об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. Об этом РБК сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Татьяна Кордюкова.

«Мы направили апелляционное представление, больше ничего сказать не могу», — заявила она.

Представитель региональной прокуратуры пояснила «РИА Новости», что приговор был обжалован «в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а также в связи с нарушением положений уголовно-процессуального закона.

Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. По версии следователей, историк развращал свою приемную дочь, фотографируя ее без одежды. Неправомерные действия он совершал в период с 2012 по 2015 год «с целью изготовления порнографических материалов».

Адвокаты Дмитриева заявляли, что снимки нигде не распространялись и хранились в папке под названием «Здоровье ребенка». Против главы карельского «Мемориала» завели уголовное дело по ч. 2 ст. 242.2 УК России (фотосъемка в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов).

В конце декабря 2017 года суд отказался продлевать арест Дмитриеву, после чего историк вернулся домой из СИЗО. В марте прокуратура запросила для него 9 лет колонии, однако Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. При этом суд признал его виновным по статье о хранении оружия, назначив ему два года и шесть месяцев ограничения свободы.