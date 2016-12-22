Суд отклонил апелляцию на приговор священнику Грозовскому

Ленинградский областной суд отклонил апелляцию на приговор священнику Глебу Грозовскому. Об этом его адвокат Михаил Уткин сообщил «РИА Новости».

«Приговор оставлен в силе», — сказал юрист.

17 января суд признал Грозовского виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. При этом осужденному зачли время ареста, поэтому срок будет исчисляться с сентября 2014 года.

Грозовскому инкриминировали совершение насильственных действий в отношении трех девочек. Первый эпизод произошел в 2009 году в православном детском лагере, следующие два — в 2013 году в поездке детского православного клуба в Грецию.

Священника объявили в розыск весной 2014 года, в тот момент он находился в служебной поездке в Израиле. В сентябре того же года его арестовали, в январе 2016 года экстрадировали в Россию.