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Священник Грозовский приговорен к 14 годам колонии за педофилию
Общество, 09:56
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Священник Грозовский приговорен к 14 годам колонии за педофилию
Суд признал отстраненного РПЦ от служения священника виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц
Глеб Грозовский (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Бывший духовник футбольного клуба «Зенит» и экс-настоятель расположенного в Гатчинском районе Ленинградской области храма Иоанна Воина священник Глеб Грозовский признан судом виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц, сообщает «РИА Новости».

Рассмотрев дело священника, отстраненного Русской православной церковью (РПЦ) от служения, Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил его к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, срок исчисляется с сентября 2014 года, так как Грозовскому зачли время пребывания под арестом сначала в Израиле, а потом в России.

Сестра осужденного Любовь Грозовская сообщила РБК, что вынесенный Приозерским горсудом приговор будет обжалован. «Конечно, будем обжаловать», — сказала она.

«Буду обжаловать приговор», — сообщил РБК адвокат Грозовского Михаил Уткин.

В свою очередь, в Следственном комитете (СК) заявили, что в основу приговора легли собранные в ходе предварительного расследования доказательства, а также показания, которые потерпевшие и свидетели подтвердили в ходе судебного заседания.

«Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, с которой согласился суд, в 2009 году Грозовский совершил в православном детском лагере в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера», используя «беспомощное состояние потерпевшей», а в 2013-м — схожие действия в отношении уже двух девочек 9–10 лет в лагере православного детско-юношеского клуба на территории Греции.

В соответствии с решением суда семьям каждой из трех потерпевших Грозовский должен выплатить по 400 тыс. руб. Кроме того, в течение года после отбывания срока в колонии в отношении него будет действовать ограничение свободы.

Весной 2014 года находившийся в командировке в Израиле Грозовский был объявлен в международный розыск, после чего РПЦ отстранила его от служения на время следствия. В сентябре того же года священник был задержан, затем арестован, а 19 января 2016 года окружной суд Иерусалима удовлетворил просьбу России о его выдаче. 17 сентября 2016 года Грозовский был доставлен в Санкт-Петербург, где СК предъявил ему обвинение.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: Грозовский , педофилия
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