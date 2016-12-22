Глава Росимущества возглавил совет директоров НМТП

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков избран председателем совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом заявил вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов, который ранее возглавлял совет директоров НМТП, сообщает ТАСС.

«Решение принято единогласно. Дмитрий Владимирович [Пристансков] избран новым председателем совета директоров НМТП», — сказал он.

Также в состав совета директоров вошли глава департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александр Тихонов, первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин, вице-президенты «Транснефти» Сергей Андронов и Рашид Шарипов, а также временно исполняющий обязанности генерального директора НМТП Сергей Киреев, который совмещает этот пост с должностью гендиректора компаний «Транснефть-Терминал» и «Транснефть-Сервис».

О том, что Дмитрия Пристанскова выберут новым председателем совета директоров НМТП, сообщал РБК 10 апреля, ссылаясь на два источника, близких к акционерам НМТП.

Тогда же собеседники РБК заявили, что в новом составе совета директоров не будет представителей группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, который был арестован в конце марта по подозрению в хищении госсредств и создании преступного сообщества. При этом источники сообщили, что на этом фоне усилятся позиции «Транснефти».