СК возбудил дело после крушения вертолета Ка-29 над Балтийским морем

Возбуждено уголовное дело по факту крушения российского вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря, в результате которого погибли оба пилота. Дело возбудили о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК России). Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным СК, 12 апреля в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета с борта военного корабля. Выполнив упражнение, Ка-29 ушел на новый круг. Когда экипаж перестал выходить на связь, были организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых в воде обнаружены обломки вертолета.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Военные следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. «Изъята документация, регламентирующая полет вышеуказанного воздушного судна, а также показания средств объективного контроля», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы Балтийского флота, оба летчика-испытателя предприятия-изготовителя вертолета погибли. Полет проходил «в простых метеоусловиях».

РБК направил запрос в Минобороны России.