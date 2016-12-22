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Пилоты разбившегося над Балтийским морем вертолета Ка-29 погибли
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Пилоты разбившегося над Балтийским морем вертолета Ка-29 погибли
Общество, 09:21
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Пилоты разбившегося над Балтийским морем вертолета Ка-29 погибли

При крушении российского вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря погибли оба члена экипажа — два летчика-испытателя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб», — уточнили в пресс-службе.

В акватории Балтийского моря разбился российский военный вертолет Ка-29
Общество

Вертолет потерпел крушение около 23:30 мск 12 апреля при проведении ночных испытательных полетов. Полет проходил в простых метеоусловиях, уточняет пресс-служба Балтийского флота. На месте ЧП проходит поисковая операция.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Ка-29 разработан в ОКБ имени Н.И. Камова в начале 1980-х годов. Предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты, их огневой поддержки, а также транспортировки грузов.

Теги: крушение вертолета , Балтийское море , жертвы крушения
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В акватории Балтийского моря разбился российский военный вертолет Ка-29 Общество
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