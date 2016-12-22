Турчинов упрекнул Францию и Германию в сотрудничестве с Россией

Международные партнеры Украины должны избегать двойных стандартов в политике. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает телеканал Newsone.

«Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры, мощные бизнес-структуры наших партнеров, несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают не только сотрудничать с Российской Федерацией. Это пример Франции. Следующий пример — Германия. Там работают с Российской Федерацией в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их фактически военной техникой», — сказал Турчинов в рамках Киевского форума по безопасности.

Секретарь СНБО добавил, что санкции — это «не подарок для Украины, это не уступки Украине, это наша совместная с вами безопасность, это элементарные меры, чтобы сдерживать агрессора».

12 марта Евросоюз продлил санкции против России до 15 сентября 2018 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев 11 апреля, отчитываясь о работе правительства в Госдуме, заявил, что власти сумели справиться с угрозами, а экономика «не просто выжила», но и начала развиваться, несмотря на все попытки этому помешать.