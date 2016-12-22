Командир тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена арестован на два месяца

Суд отправил под стражу начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, тушившей возгорание в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Кемерово.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Генина под стражу на два месяца до 11 июня», — сказали в суде.

​Адвокат подсудимого заявила, что будет обжаловать это решение, сообщает ТАСС. Она добавила, что Генин — ветеран боевых действий, награжден медалями МЧС за отличие в службе, решался вопрос о представлении его к новой награде — при пожаре в ТЦ он спас человека, использовав для этого свой единственный спасательный комплект. Адвокат предоставила суду положительную характеристику Генина с места работы, медицинские документы о наличии у него «повышенной тревожности и нарушений сна» и необходимости «психокоррекционной адаптации».

Заключить под стражу Генина просили представители СКР, объяснив это тем, что подсудимый может оказать давление на свидетелей, препятствовать следствию или скрыться, отметил судья Александр Вялов. Он не живет по месту регистрации и находится в стадии развода. Пришедшие в суд представители потерпевших по делу согласились с позицией СК.

Сам Генин сказал в суде, что 85-страничный план ТРЦ «Зимняя вишня» он получил сразу после вызова, за 8 мин. до прибытия на место ЧП, и времени на его детальное изучение не было. Ранее он был в этом ТРЦ лишь раз, учений там не проводилось. «Я считаю себя невиновным, я сделал все правильно. Я сожалею, что у людей столько горя», — добавил он.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Сотрудники СК задержали Генина в Кемерово 11 апреля и предъявили обвинение в халатности по ч. 3 ст. 293 УК России. По данным следствия, очевидец Александр Ананьев попросил пожарных подняться по ближней лестнице и спасти людей в кинотеатре ТЦ на четвертом этаже, но они не послушали его и пошли по дальней лестнице. Дверь на нужном этаже была закрыта, поэтому пожарные вернулись назад, чтобы последовать совету Ананьева. ​ Следствие указывает, что пожарными «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей».