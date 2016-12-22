Дворкович счел Siemens ненадежным партнером на фоне санкций

Немецкий концерн Siemens не может быть надежным партнером России, после того как он начал ограничивать работу с российскими компаниями. Об этом на пленарной сессии Красноярского экономического форума заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«И как можно дальше с Siemens работать, после того как Siemens сделал, введя по сути против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению», — сказал он.

При этом Дворкович отметил, что работа с немецким концерном все равно продолжается. «Потому что считаем, что есть время исправиться, и надеемся на такое исправление. Но нельзя злоупотреблять доверием», — подчеркнул вице-премьер.

Siemens и его «дочка» ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) подали два иска по поставке турбин в Крым в июле и сентябре 2017 года. Siemens просил об аресте турбин, но суд на ходатайство ответил отказом. Немецкий концерн просил признать незаконными два договора по поставкам турбин. Первый контракт был заключен в марте 2015 года на поставку четырех газотурбинных установок SGT5-2000Е между заводом СТГТ и ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Второй договор — о перепродаже этих установок компании ООО «ВО «Технопромэкспорт». Siemens утверждал, что его ввели в заблуждение, так как контракт касался поставки оборудования в Краснодарский край, и был готов вернуть «Ростеху» деньги. Суд отклонил этот иск.

Турбины предназначались для газовых тепловых электростанций (ТЭС) мощностью по 470 МВт каждая в Севастополе и Симферополе, строительством которых занимается «Технопромэкспорт», входящий в «Ростех». Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. На обеих ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций Евросоюза.