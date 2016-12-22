Четыре самолета и дрон провели разведку у границ России

Четыре военных самолета из США, Великобритании, Швеции и командования НАТО, а также беспилотник провели разведку у границ России в регионе Балтики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Так, с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия вылетел стратегический дрон RQ-4B, бортовой номер 10-2043 и более 12 часов вел разведку возле границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Также у границ Калининградской области разведку вели самолет США RC-135М, бортовой номер 64-14844, позывной TOKEN42 и британский RC-135W с бортовым номером ZZ665. Первый самолет вылетел с британской авиабазы Милденхолл, второй — с авиабазы Уоддингтон в Англии. Также у границ Калининградской области были замечены шведский самолет Gulfstream 4 и натовский E-3A Sentra AWACS с бортовым номером LX-N90442.

В конце марта Минобороны зафиксировало 23 иностранных летательных аппарата у российских границ. Тогда же дежурные силы ПВО провели шесть вылетов на перехват и сопровождение этих объектов. Военные не допустили нарушения воздушного пространства страны.