Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского

Мосгорсуд признал законным арест экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, отклонив жалобу защиты. Об этом сообщает ТАСС.

По информации РАПСИ, рассмотрение жалобы должно было состояться накануне, но его перенесли из-за плохого самочувствия экс-депутата.

22 марта суд арестовал Варшавского на месяц.

Бывшего депутата обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, он вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», лишившегося лицензии в 2015 году. Златоустовский металлургический комбинат, входивший в группу «Эстар», принадлежащую Варшавскому, взял кредит в этом учреждении в 2012 году. Кредитные обязательства экс-депутат не выполнил, а деньги присвоил. Сумма ущерба оценивается в 2,5 млрд руб.

Дело о мошенничестве возбудили в мае 2016 года. В декабре того же года дома у Варшавского и в офисе «Эстар» прошли обыски. Источники РБК в правоохранительных органах тогда сообщали, что бывший депутат проходит по этому делу в качестве свидетеля.​

Варшавский был депутатом от фракции «Единая Россия» в Госдуме четвертого и пятого созывов. В день его задержания партия объявила о приостановке членства в связи с возбуждением уголовного дела.