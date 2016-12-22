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Бывшего вице-президента «Ростелекома» арестовали на два месяца
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Бывшего вице-президента «Ростелекома» арестовали на два месяца
Общество, 18:27
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Бывшего вице-президента «Ростелекома» арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента «Ростелекома» и совладельца холдинга «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина на два месяца, до 10 июня. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Нащекин был задержан накануне, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе создания единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что Нащекин нанес ущерб НТС в размере 1 млрд 300 тыс. руб.

Адвокат Нащекина заявил, что его подзащитный «ничего не совершал», и попросил суд освободить мужчину под залог в 100 млн руб.

Нащекин занимал пост вице-президента «Ростелекома» с 2010 по 2013 год, под его руководством была создана система «электронного правительства» и был запущен портал госуслуг. Согласно данным СПАРК, Нащекин владеет 10% акций в НТС, еще по 45% находится под контролем бизнесмена Игоря Ротенберга и его делового партнера Андрея Шипелова. Холдинг занимается разработкой платформы «Ломоносов» для управления взимания платы за проезд грузовиков, светофорами, парковками.

Теги: «Ростелеком» , арест
Главное
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