Генпрокуратура попросила Германию выдать фигуранта «кокаинового дела»

Российская Генпрокуратура направила в Германию запрос о выдаче бизнесмена Андрея Ковальчука, предполагаемого организатора поставки 400 кг кокаина из Аргентины в Москву, сообщает «Интерфакс».

В Генпрокуратуре отметили, что Ковальчук обвиняется по ст. 30.3, ст. 229.1 и ст. 228.1 УК (покушение на совершение преступления; контрабанда наркотических средств; незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Запрос российской стороны последовал за сообщением Интерпола о том, что Ковальчук был задержан, подчеркнули в прокуратуре.

Сотрудники российской дипмиссии в Буэнос-Айресе обнаружили чемоданы с кокаином в конце 2016 года, они находились в подсобке школы при посольстве. Как сообщал РБК Александр Костанянц, адвокат другого фигуранта «кокаинового дела» Али Абянова, Ковальчук представлялся сотрудником спецслужб и был знаком с дипломатами. Абянов работал завхозом при посольстве, следствие считает, что с его помощью чемоданы с кокаином были спрятаны в школе. Свою вину Абянов не признает.

Видео: РБК

Перед отправкой кокаин подменили на муку и доставили в Москву. В аэропорту груз приехали забрать бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, они были задержаны. Позднее в столице арестовали Абянова. Адвокаты Калмыкова и Худжамова в суде настаивали, что их клиенты ожидали прибытие груза с кофе, который они намеревались продать в Европе. Ковальчук был арестован в Германии, в Аргентине задержали еще двух фигурантов дела — полицейского Ивана Близнюка и его друга, механика Александра Чикало. Суд в Москве 11 апреля продлил арест Абянову на три месяца.