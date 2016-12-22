Суд в Москве продлил арест фигуранта «кокаинового дела»

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста фигуранта «кокаинового дела» Али Абянова на три месяца — до 12 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Адвокат Абянова Александр Костанянц просил изменить меру пресечения на домашний арест, однако судья посчитала основания обвинения о продлении ареста достаточными. Абянова, а также других фигурантов дела Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова 5 апреля перевели из столичного СИЗО-5 в спецблок изолятора «Матросская тишина».

Работники российской дипмиссии в Буэнос-Айресе в конце 2016 года нашли в подсобке школы при посольстве почти 400 кг кокаина в чемоданах. По данным полиции Аргентины и Германии, он принадлежал Андрею Ковальчуку. Костанянц сообщал РБК, что Ковальчук представлялся сотрудником спецслужб и был знаком с дипломатами. Абянов был завхозом в посольстве, по версии следствия, он помог Ковальчуку спрятать чемоданы с кокаином в школе.

Для доставки груза в Москву использовался российский спецборт. Спецслужбы заменили кокаин мукой. В Москве груз пришли забирать бизнесмены Калмыков и Худжамов, тогда же их задержали. Позднее в Москве задержали Абянова. Бизнесмены отрицают свою вину, по их словам, они ждали груз кофе из Аргентины. Самого Ковальчука арестовали в Германии, еще двое фигурантов «кокаинового дела» — полицейский Иван Близнюк и его знакомый, механик Александр Чикало, были взяты под стражу в Аргентине.