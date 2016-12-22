Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,42 60,54 EUR Нал. 77,12 74,88 USD Бирж. 61,97 -0,63 EUR Бирж. 76,30 -1,16 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 7653,10 +728,00 MOEX 2205,16 +0,59% RTS 1120,63 +3,42% Brent 71,32 -0,88% DJIA 24467,29 +1,15% Nasdaq 7141,25 +1,02% FTSE 7246,22 -0,15%
В Твери загорелось здание купившей главный актив ЮКОСа компании
Лента новостей
Генпрокуратура попросила Германию выдать фигуранта «кокаинового дела» 18:02, Общество СМИ узнали о прибытии экспертов ОЗХО в Ливан 17:52, Политика Улюкаев назвал свое дело построенным по принципу «один мужик сказал» 17:52, Общество Навальный анонсировал митинги в начале мая 17:52, Политика Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье 17:45, Общество Следствие оценило ущерб от действий партнера Игоря Ротенберга в ₽1 млрд 17:31, Общество В Госдуме объяснили вывод кораблей из Тартуса обеспечением безопасности 17:31, Политика Hearst купил оставшиеся 20% Fitch Group за $2,8 млрд 17:10, Бизнес Медведев запланировал встречу с Кудриным перед сменой правительства 17:08, Политика Автобус с 40 детьми опрокинулся после столкновения с машиной под Москвой 17:07, Общество Захарова назвала возможный удар по Сирии нарушением международного права 17:03, Политика Госдума приняла закон о санации страховщиков 17:02, Финансы Выкатное поле на стадионе «Санкт-Петербург Арена» протестируют в апреле 17:01, Общество Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии 16:51, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 16:46, РБК и Билайн Появилось видео обысков у высокопоставленных сотрудников ФСБ в Самаре 16:45, Общество Лондон попросил созвать заседание СБ ООН из-за доклада по «делу Скрипаля» 16:43, Политика Почему выросла стоимость криптовалюты Cardano 16:42, Крипто Греческий истребитель потерпел крушение в Эгейском море 16:41, Общество В Твери загорелось здание купившей главный актив ЮКОСа компании 16:29, Общество С винным погребом и в стиле ар-деко: какие дома продаются на Рублевке 16:28, Недвижимость Правление «Газпрома» предложило дивиденды вдвое меньше ожиданий Минфина 16:26, Бизнес В ДНР заявили об обстреле украинскими военными школьного автобуса 16:22, Общество Импорт и лекарства: как во время кризисов дорожали товары 16:20, Экономика Мордашов попросил Медведева поддержать «Силовые машины» на фоне санкций 16:19, Бизнес «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 сменили бренд 16:12, Бизнес Правительство отложило приватизацию «Трансконтейнера» 16:12, Бизнес Пентагон приостановил получение F-35 из-за спора о расходах на ремонт 16:11, Политика
В Твери загорелось здание купившей главный актив ЮКОСа компании
Общество, 16:29
0
В Твери загорелось здание купившей главный актив ЮКОСа компании

В Твери загорелось заброшенное здание кафе «Лондон», по адресу которого была зарегистрирована купившая главный актив ЮКОСа компания «Байкалфинансгруп». Об этом сообщает агентство «ТИА».

Пожар в здании на пересечении Новоторжской и Трехсвятской улиц произошел 11 апреля около 20:30 мск. В 21:03 он был локализован, в 21:15 ликвидирован. По информации ГУ МЧС России по Тверской области, площадь возгорания составила 30 кв. м. Огонь повредил внутреннюю отделку второго и третьего этажей. В ликвидации возгорания участвовали 21 человек и девять единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.

Видео: TVTver - ТВ Тверь / YouTube

19 декабря 2004 года компания «Байкалфинансгруп» в ходе торгов приобрела 76,79% акций «Юганскнефтегаза», принадлежавшего ЮКОСу, за $9,35 млрд. В аукционе также принимала участие компания «Газпром нефть». Последняя не сделала ни одной ставки и после первого предложения акции были проданы «Байкалфинансгруп».

Спустя четыре дня «Роснефть» приобрела 100% акций «Байкалфинансгруп». Как сообщал РБК представитель «Роснефти» Александр Степаненко, покупка «Юганскнефтегаза» произошла в рамках планов, «предусматривающих превращение компании в национальную энергетическую корпорацию за счет развития производственных мощностей компании во всех регионах ее деятельности».

Теги: Тверь , ЮКОС , «Роснефть» , Пожар
Главное
Мосгорсуд смягчил приговор Улюкаеву Общество
Материалы по теме
Фигурант «дела ЮКОСа» заявил об обвинении в хищении нефти на 1 трлн руб. Бизнес
Зорькин предложил источник выплаты компенсаций акционерам ЮКОСа Общество
Экс-советник Путина ответил на обвинения о деньгах от акционеров ЮКОСа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.