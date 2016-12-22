В Твери загорелось здание купившей главный актив ЮКОСа компании

В Твери загорелось заброшенное здание кафе «Лондон», по адресу которого была зарегистрирована купившая главный актив ЮКОСа компания «Байкалфинансгруп». Об этом сообщает агентство «ТИА».

Пожар в здании на пересечении Новоторжской и Трехсвятской улиц произошел 11 апреля около 20:30 мск. В 21:03 он был локализован, в 21:15 ликвидирован. По информации ГУ МЧС России по Тверской области, площадь возгорания составила 30 кв. м. Огонь повредил внутреннюю отделку второго и третьего этажей. В ликвидации возгорания участвовали 21 человек и девять единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.

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19 декабря 2004 года компания «Байкалфинансгруп» в ходе торгов приобрела 76,79% акций «Юганскнефтегаза», принадлежавшего ЮКОСу, за $9,35 млрд. В аукционе также принимала участие компания «Газпром нефть». Последняя не сделала ни одной ставки и после первого предложения акции были проданы «Байкалфинансгруп».

Спустя четыре дня «Роснефть» приобрела 100% акций «Байкалфинансгруп». Как сообщал РБК представитель «Роснефти» Александр Степаненко, покупка «Юганскнефтегаза» произошла в рамках планов, «предусматривающих превращение компании в национальную энергетическую корпорацию за счет развития производственных мощностей компании во всех регионах ее деятельности».