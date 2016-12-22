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Воронежские власти сообщили об обнаружении упавшего самолета Як-130
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Воронежские власти сообщили об обнаружении упавшего самолета Як-130
Общество, 14:36
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Воронежские власти сообщили об обнаружении упавшего самолета Як-130

Поиски упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета Як-130 в районе села Большие Алабухи закончились, он найден спустя четыре часа после их начала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу сельской администрации Валентину Муратову.

По словам Муратовой, самолет находится между селами Власовка и Большие Алабухи. «Там разлив, паводок, он на глубине примерно сантиметров 70», — уточнила она.

После падения самолета около 9:40 мск на его поиски выдвинулись спасатели, пожарные и представители сельской администрации на двух лодках. Поиски усложнялись тем, что возле села Большие Алабухи разлилась река Ворона, из-за паводка подтоплены все поля. Самолет упал в пяти километрах от села, и в населенном пункте разрушений нет.

В региональном управлении МЧС и в администрации Большеалабухского сельского поселения отказались прокомментировать РБК информацию о найденном самолете.

О падении учебно-боевого самолета Як-130 с инструктором и курсантом на борту в результате технической неисправности ранее сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался, удачно приземлился и сообщил на аэродром об аварии.

Теги: Як-130 , крушение самолета , Воронежская область , МЧС
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