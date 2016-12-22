Военный самолет Як-130 разбился в Воронежской области

Учебно-боевой самолет Як-130 с двумя летчиками на борту потерпел крушение в Воронежской области в результате технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что авария произошла около 9:40 мск. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. На борту находились летчики Краснодарского высшего авиационного училища, расположенного в Борисоглебске Воронежской области. «При выполнении учебной задачи командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. Руководитель полетов дал команду на катапультирование», — рассказали в Минобороны.

Находившиеся в самолете летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. В министерстве уточнили, что их жизням ничего не угрожает. «Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области РБК отказали в комментарии. «Не комментируем авиационные происшествия», — заявили в МЧС.

Источник в центральном управлении МЧС и в региональном управлении МВД подтвердил РБК информацию о падении самолета, уточнив, что сообщения о крушении поступили также от очевидцев. По данным собеседников РБК, угрозы населенным пунктам в связи с крушением нет.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.