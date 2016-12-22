Минобрнауки назвало срок широкого обсуждения проектов ФГОС

Масштабные обсуждения проектов Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), с привлечением депутатов пройдут в мае и июне 2018 года, заявила министр образования Ольга Васильева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Это будут публичные масштабные обсуждения. Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса не только для образовательной среды, но и для всего нашего общества, в этот процесс будут вовлечены максимальное количество экспертов», — заявила она.

По словам Васильевой, обсуждения пройдут с обязательным привлечением депутатского корпуса. В пресс-службе министерства уточнили, что обсуждения пройдут в мае-июне текущего года.

В среду, 11 апреля, в ходе отчета правительства России в Государственной думе депутаты неоднократно упоминали тему образовательных стандартов как одну из важнейших, являющуюся стержнем развития отечественного школьного образования, отметили в Минобрнауки.

Опубликованные проекты ФГОС вызвали сильную критику в российском научном сообществе.

В начале апреля Ольга Васильева заявила, что принятие новых образовательных стандартов не произойдет моментально, а будет происходить в течение нескольких лет. Она подчеркнула, что принятие новых образовательных стандартов — это «тот самый базис, тот самый минимум», который необходим российскому образованию. Министр добавила, что в других странах этот процесс занимал от четырех до шести лет.