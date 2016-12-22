Васильева обозначила сроки принятия новых образовательных стандартов

Министр образования России Ольга Васильева заявила, что принятие новых образовательных стандартов не произойдет моментально, а будет происходить постепенно в течение нескольких лет. Об этом она сказала на заседании Общественного совета при Минобрнауки, передает корреспондент РБК.

«Принятие новых [образовательных] стандартов — не сиюсекундная история, эта стыковка будет значительно больше двух лет», — отметила она. По словам Васильевой, в других странах этот процесс занимал от четырех до шести лет. Министр подчеркнула, что принятие новых образовательных стандартов — это «тот самый базис, тот самый минимум», который необходим российскому образованию.

Во время совещания историк, автор лекций и учебника по истории России Евгений Спицын подверг критике современную систему преподавания математики, отметив положительные стороны советской методики преподавания этого предмета. По его мнению, благодаря советской системе преподавания математики СССР «занимал лидирующие позиции» в образовательной сфере. Спицын пояснил, что считает неправильным, когда решение легких задач в ЕГЭ по математике достаточно, чтобы получить аттестат.

«Мы не должны готовить в школе математиков для айтишников», — отметил он, подчеркнув, что «пускай они бабки платят для получения квалификации с целью в дальнейшем «пополнить ряды американских гастарбайтеров». «Уничтожим школьную математику, уничтожим и оборонный комплекс страны, основы этого разрушения закладываются уже сейчас», — заключил историк.

В конце марта с критикой ФГОС выступила Российская академия наук. РАН обратилась к Минобрнауки с просьбой организовать площадку для общественного обсуждения новой версии образовательного стандарта. Как отмечал в письме к Ольге Васильевой вице-президент РАН Юрий Балега, единая площадка нужна, чтобы избежать конфликта интересов и коррупционных рисков при подготовке ФГОС. По мнению Балеги, участие в подготовке стандарта «примерно 90% авторов учебников» создает возможность конфликта интересов, повышает коррупционные риски и снижает эффективность образования.​

Васильева ранее поясняла, что в процессе доработки действующих Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) не менялась общая концепция стандартов, сохранена структура и совокупность требований к результатам реализации основных образовательных программ. ФГОС — это обязательные требования для государственных школ, вузов и колледжей. На основе этих образовательных стандартов разрабатывается учебная программа и создаются учебники.

Зимой 2017 года президент России Владимир Путин поручил кабмину систематически обновлять содержание общего образования «на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий». Стандарты образования обсуждались и разрабатывались в течение всего 2017 года.

Проект ФГОС для начального образования (1–4-й классы) уже принят, а для 5–9-го классов будет доработан.