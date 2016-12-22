Турция обсудит с НАТО использование базы Инджирлик

Власти Турции обсудят с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом использование авиабазы Инджирлик в случае начала возможной операции США и их союзников в Сирии. Об этом официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой рассказал в интервью телеканалу Haber7.

«Вопрос будет обсуждаться во время визита в Анкару Йенса Столтенберга в понедельник, 16 апреля», — отметил Аксой.

На вопрос журналистов, поддержит ли Турция США в случае военных действий в Сирии, дипломат ответил: «Посмотрим, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией».

Столтенберг прибудет в Анкару с официальным визитом 16 апреля. Он планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, начальником Генштаба ВС республики Хулуси Акаром, главой МИДа Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Нуреттином Джаникли. Стороны обсудят отношения между Турцией и НАТО, борьбу с терроризмом, операцию «Оливковая ветвь» в Африне и подготовку к саммиту НАТО (запланирован на 11–12 июля в Брюсселе).

Ранее Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера. Предполагаемая химатака в сирийском городе Думе произошла в ночь на 8 апреля. Трамп 11 апреля пригрозил ударом американских «умных» ракет по Сирии. Дамаск назвал заявления Трампа «угрозой международному миру и безопасности». 12 апреля президент США заявил, что никогда не называл точный срок нанесения удара по Сирии.