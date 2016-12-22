Глава Sollers не исключил повышения цен на автомобили

Концерн Sollers не исключает повышения цен на автомобили при курсе 60–62 руб. за доллар, сообщил журналистам глава компании Вадим Швецов, отвечая на вопрос, как ситуация на валютном рынке может повлиять на продажи.

​«Вопрос в том, какой будет отскок. Конечно же, (курсы) валюты очень чувствительны для автопрома, поэтому, конечно, если курс закрепится больше чем 60–62 руб., то это будет серьезным фактором возможного повышения цен и, соответственно, снижения потребительского спроса», — заявил Швецов.

Ранее стало известно, что Audi и Volkswagen повысили стоимость автомобилей на 2%. Одной из причин стало увеличение ставок утилизационного сбора. Дистрибьюторы не исключали повышения цен и в связи со значительным ростом курса иностранных валют.