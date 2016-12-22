В суде завершился допрос Сечина по делу Улюкаева

Мосгорсуд завершил допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Сечина допрашивали более часа в закрытом режиме. Глава «Роснефти» впервые с начала процесса явился в суд. 12 апреля в Мосгорсуде проходит заседание по рассмотрению апелляции на приговор Улюкаеву.

По словам прокурора Бориса Непорожного, разговор со свидетелем был закрытым «ради сохранения коммерческой тайны «Роснефти». Защита Улюкаева была против закрытого допроса Сечина. «Мы допрашивали бывшего министра экономического развития. Мы допрашивали его заместителей. Мы допрашивали главу Росимущества. И никто из них не требовал сделать это в закрытом режиме», — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении взятки от Сечина в размере $2 млн. По версии следствия, он потребовал деньги в качестве вознаграждения за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130,4 млн руб.